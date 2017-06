SOC in tenis! Castigatorul Cupei Davis din 2015 si locul 50 ATP a fost depistat pozitiv cu COCAINA!

Britanicul Daniel Evans a fost suspendat pentru consum de cocaina!

Evans, numarul 50 ATP, castigator al Cupei Davis in 2015 cu echipa Marii Britanii, a anuntat ca a fost depistat pozitiv pentru consum de cocaina. El sustine ca a consumat in afara competitiei si e gata sa plateasca pentru greseala sa. El a fost deja suspendat provizoriu si isi va afla in perioada urmatoare sentinta.

"In urma cu cateva zile am fost notificat ca am fost testat pozitiv cu cocaina. Este important de stiut ca am consumat acest drog in afara competitiei, nu a avut nicio legatura cu tenisul. Am gresit si sunt gata sa platesc pentru asta. Am dezamagit pe toata lumea: familie, antrenori, sponsori, federatie si fani!”, a declarat Evans.

Evans a picat testul de la Barcelona, acolo unde a ajuns pana in optimi.