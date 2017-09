"Simteam ca mor in fiecare zi!" Declaratia cutremuratoare a Simonei Halep! Ce le-a spus celor de la Forbes

Simona Halep a vorbit intr-un interviu pentru Forbes despre cel mai dificil moment al carierei.

Simona Halep implineste astazi 26 de ani si a acordat un interviu pentru Forbes in care a dezvaluit cat de mare a fost dezamagirea infrangerii din finala Roland Garros din acest an in fata Jelenei Ostapenko. Simona avea ocazia sa treaca pe primul loc in clasamentul mondial si sa cucereasca primul trofeul de Grand Slam.

A fost a doua infrangere a Simonei in finala la Ronald Garros dupa cea cu Sharapova din 2014. Simona le-a spus celor de la Forbes ca dezamagirea a fost uriasa si a dezvaluit cine a ajutat-o sa treaca peste aceasta: "La Openul francez am simtit ca am fost foarte aproape dar nu am reusit sa castig. Dupa finala, m-am intalnit cu Kim Clijsters si mi-a spus ca ea a pierdut 4 finale de Grand Slam inainte sa o castige pe prima. Poate mai am nevoie de timp, de experienta.



Simt ca voi avea suficient timp la dispozitie daca voi munci din greu, astfel devenind mai buna. Am avut acea infrangere in minte mult timp, simteam ca mor in fiecare zi. Dar acum ma gandesc la ea intr-un mod pozitiv. Nu am pierdut finalele, am jucat finalele, asa iau lucrurile pe de-a intregul" a spus Simona Halep.

Ea a dezvaluit si capitolele la care crede ca trebuie sa-si imbunatateasca jocul: "Nu este ceva ce pot specifica, insa trebuie sa am lovituri mai puternice. Trebuie sa am un forehand mai puternic, servele, cu siguranta trebuie sa fie mai bune. Ma deplasez bine, ma simt sanatoasa, nu am accidentari asa ca sunt gata sa lucrez.



Dar pot spune si ca este destul de dificil acum pentru ca este sfarsitul anului si ma simt putin epuizata mental. Dar sunt ok, simt ca pot juca inca 3 turnee si apoi, gata" a mai spus Simona, cea care s-a calificat pentru Turneul Campioanelor.