Simona, vorbind pentru prima data despre "barbatul misterios care a ajutat-o". Cum si-a revenit dupa cel mai greu moment al anului: finala pierduta la RG

Simona Halep a vorbit pe larg intr-un interviu acordat WTA Insider dupa calificarea in finala de la Beijing si ascensiunea in varful clasamentului mondial.

Simona Halep a vorbit pentru WTA Insider dupa meciul superb din aceasta dimineata. Romanca a batut-o in doua seturi pe Jelena Ostapenko, 6-2, 6-4, si a obtinut calificarea in finala turneului Premier Mandatory de la Beijing. De asemenea, ea a urcat pentru prima data in cariera pe locul 1 WTA.

Halep a vorbit despre precedentele ocazii ratate de a deveni lider mondial, dar si despre oamenii care au ajutat-o sa isi revina.

"Cel mai greu a fost dupa finala de la Roland Garros, pentru ca atunci am avut prima sansa de a deveni numarul 1, dar si de a castiga un Grand Slam. Am fost devastata dupa acel meci. Dar apoi am continut sa muncesc din greu. Apoi a venit Wimbledonul, am fost foarte aproape, la doar doua puncte. Dupa mine, am jucat minunat in sezonul de hard american. Nu am incetat niciodata sa cred ca pot ajunge pe primul loc, iar echipa mea a fost minunata. Darren mi-a spus mereu ca voi reusi daca voi continua sa muncesc", a spus Simona Halep.

"Eu nu vorbesc daca nu cred ce spun, chiar simteam ca o sa vina acest moment. De aceea cred ca am avut puterea sa merg mai departe, am avut in preajma mea oameni care mi-au spus ca pot, lucru care a fost foarte important", a mai spus ea.

SImona a dezvaluit in premiera ca a apelat la un psiholog.

"Nu vreau sa dau nume, dar stie cine e. E vorba despre psihologul meu. De asemenea, am lucrat si cu un barbat in Romania la partea mentala, care m-a ajutat pentru o perioada. Vreau sa le multumesc pentru ca mi-au aratat ce am de imbunatatit pentru a deveni mai buna pe teren", a mai spus ea.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Simona a lucrat cu Silviu Zancu, un mental coach care a reusit sa ii schimbe perceptia si atitudinea.

In final, Simona a vorbit despre ca mai dura lectie din 2017: momentul in care s-a certat cu Darren Cahill, iar australianul a parasit-o pentru o perioada.

"Cea mai dura lectie a fost atunci cand am luat o pauza in colaborarea mea cu Darren, dupa Miami. A fost un soc. Mi-am zis ca am facut ceva rau si trebuie sa accept acest lucru si sa muncesc ca sa schimb situatia, sa fac ceva pentru a-l aduce inapoi, pentru ca el m-a ajutat foarte mult. Cea mai buna lectie, atat in tenis, cat si in viata", a conchis ea.