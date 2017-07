Imaginea ZILEI la Wimbledon. Simona, PRINTESA RAZBOINICA! Cum arata bratele ei in timpul unei lovituri

Dupa ce a prins finala de la Roland Garros, Simona ii face din nou pe romani sa viseze.

Halep a trecut de Azarenka in doua seturi (7-6, 6-2) si s-a calificat in sferturile grand slam-ului de la Wimbledon. Simona si-a controlat adversara cu lovituri si traiectorii de senzatie, la care jucatoarea din Belarus a raspuns cu greu. Pentru Halep urmeaza maine jocul cu Johanna Konta, adversara pe care a intalnit-o si invins-o i in Fed Cup, la Mamaia, acum 3 luni.

Transformarea suferita de Simona in ultimele luni n-a fost doar la nivel mental. Numarul 2 mondial impresioneaza si prin conditia fizica impecabila. Imaginile surprinse astazi de fotografii AFP, in timpul partidei cu Viktoria Azarenka, confirma zecile de ore pe care Halep le-a petrecut in antrenamente dure, alaturi de staff-ul sau, pentru a-si inbunatati calitatile fizice.