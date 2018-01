Simona, moarta de foame dupa o zi nebuna in China! :)) Ce le-a zis sefilor turneului dupa cele doua trofee castigate

Semne bune anul are! Halep a castigat doua trofee sambata, dar n-a vazut-o nimeni. Chinezii au infometat-o pe Halep, dar i-au dat 200 de mii de euro. Halep a egalat performanta Serenei din 2016.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Halep a asteptat 5 ore sa se opreasca ploaia. Si-a facut de lucru cu un copil inaintea finalei. Meciul a fost mutat intr-o sala fara tribuna si n-a fost televizat de chinezi.

Printre oficiali si antrenori, au intrat si cativa fani ai lui Halep, care au filmat meciul cu telefoanele. Romanca a castigat finala in 3 seturi, cu 6-0 in decisiv.



Halep e primul lider mondial de la Serena in iulie 2016, care castiga un turneu. Halep va fi principala favorita la Australian Open.

Tot in sala, Halep a trecut de Siniakova si la dublu, unde a luat trofeul impreuna cu Begu.



200 de mii de dolari a castigat Halep in China. E tara care-i poarta noroc. Tot in China a devenit lider mondial. Romanca a fugit de la conferinta direct la mesa.

"Acum trebuie sa mancam!" - le-a spus Simona chinezilor la finalul conferintei de presa.