Simona Halep vs. Serena Williams! Duelul pe care il asteapta toata lumea: "Asta vreau sa vad!"

Simona Halep este noul lider mondial, iar pretentiile in ceea ce o priveste au crescut.

Lindsay Davenport, fost numar 1 in clasamentul WTA, spera sa vada o rivalitate sportiva intre Simona Halep si Serena Williams.

Sportiva din Statele Unite ale Americii a iesit pentru o perioada din circuit fiind insarcinata, iar din momentul "retragerii" nu s-a stabilizat un nou lider.



"E ciudat ca dupa retragerea temporara a Serenei am avut atat de multe jucatoare pe primul loc. Am avut parte de multe momente de stralucire, dar nicio jucatoare constanta. Sper ca asta sa se schimbe anul viitor. Sper ca jucatoarea de pe primul loc sa castige cinci turnee, Grand Slam-uri. As vrea sa vad macar o mare rivalitate anul viitor, oricare ar fi ea. Poate Garbine Muguruza cu Serena Williams sau Simona Halep cu Serena, ori poate Maria Sharapova cu cineva", a declarat Davenport pentru TodayOnline.