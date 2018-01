SIMONA HALEP VS CAROLINE WOZNIACKI, FINALA AO // Cifrele unui meci ISTORIC! Prima data dupa 6 ani cand numarul 1 mondial se joaca intr-o finala de Grand Slam

Marea finala de la Australian Open le va avea in fata pe numarul 1 mondial si numarul 2 mondial, sambata de la ora 10.30, live text pe www.sport.ro.

Sambata, de la ora 10.30, va avea loc marea finala de la Australian Open dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Un meci cu adevarat istoric din foarte multe motive. Este prima data in era Open cand numarul 1 intalneste numarul 2 mondial si oricare ar castiga, ar fi primul Grand Slam din cariera! De asemenea, pe langa trofeu, locul 1 WTA este pus in joc: acest lucru nu s-a mai intamplat intr-o finala de Grand Slam de la Australian Open 2012 cand Victoria Azarenka o invingea pe Maria Sharapova.

Locul 1 WTA pus in joc

Simona Halep este in fruntea ierarhiei WTA de pe 9 octombrie 2017 si o victorie are asigura faptul ca va ocupa aceasta pozitie pentru a 17-a saptamana consecutiva. De partea cealalta, Caroline Wozniacki incearca sa bata un record - daca invinge sambata si devine numarul 1 mondial, o va face la fix 6 ani de cand a ocupat aceasta pozitie ultima data, fiind cea mai lunga perioada pentru orice jucatoare de-a lungul istoriei intre datile in care a ajuns pe primul loc WTA.

Primul Grand Slam din cariera

Simona Haleps si Caroline Wozniacki cauta ambele primul Grand Slam din cariera, ambele fiind la a 3-a finala din cariera. Simona le-a pierdut pe cele de la Roland Garros in 2014 si 2017, in timp ce Wozniacki a fost invinsa la US Open in 2009 si 2014. Ambele jucatoare sunt in top 10 al jucatoarelor cu cele mai multe meciuri jucate la un Grand Slam fara sa castige trofeul.

O infrangere sambata pentru Wozniacki ar garanta depasirea pe viitor a recordului Flaviei Pennetta - Wozniacki ar ajunge la 44 de meciuri la un Grand Slam fara victorie si chiar daca ar castiga urmatorul Grand Slam, ar face-o in meciul cu numarul 51. Simona Halep spera sa castige primul ei Grand Slam la meciul 32.

Castigatoarea va fi a 12-a jucatoare diferita ce obtine un trofeu de Grand Slam din ultimele 31 de turnee majore: Schiavone (2010 Roland Garros), Li (2011 Roland Garros), Kvitova (2011 Wimbledon), Stosur (2011 US Open), Azarenka (2012 Australian Open), Bartoli (2013 Wimbledon), Pennetta (2015 US Open), Kerber (2016 Australian Open), Muguruza (2016 Roland Garros), Ostapenko (2017 Roland Garros) si Stephens (2017 US Open).



Wozniacki, in topul all-time

Caroline Wozniacki ar deveni prima jucatoare din Danemarca ce castiga un turneu de Grand Slam la simplu, Simona Halep ar deveni prima jucatoare din Romania invingatoare la Australian Open. Performanta de la Melbourne o duce pe Wozniacki pe locul 5 in clasamentul all-time al banilor obtinuti din premii cu 30 de milioane de dolari. Iar o victorie sambata o duce si peste Victoria Azarenka. Doar Serena, Venus Williams si Maria Sharapova au castigat mai mult din premii.

Wozniacki este si in topul jucatoarelor active cu cele mai multe victorii la un turneu major, 106.





Parcursul Simonei Halep la Australian Open

Turul 1: Halep - Aiava 7-6(5), 6-1 (o ora si 53 de minute)

Turul 2: Halep - Bouchard 6-2, 6-2 (o ora si 7 minute)

Turul 3: Halep - Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13 (3 ore si 47 minute)

Optimi: Halep - Naoimi Osaka 6-3, 6-2 (o ora si 20 de minute)

Sferturi: Halep - Karolina Pliskova 6-3, 6-2 (o ora si 13 minute)

Semifinale: Halep - Kerber 6-3, 4-6, 9-7 (2 ore si 23 de minute)

Timp total petrecut pe teren: 11 ore si 43 de minute



Parcursul Carolinei Wozniacki la Australian Open

Turul 1: Wozniacki - Buzarnescu 6-2, 6-3 (o ora si 11 minute)

Turul 2: Wozniacki - Fett 3-6, 6-2, 7-5 (2 ore si 34 de minute)

Turul 3: Wozniacki - Bertens 6-4, 6-3 (o ora si 27 de minute)

Optimi: Wozniacki - Rybarikova 6-3, 6-0 (o ora si 4 minute)

Sferturi: Wozniacki - Carla Suarez Navarro 6-0, 6-7(3), 6-2 (2 ore si 14 minute)

Semifinale: Wozniacki - Mertens 6-3, 7-6 (2) (o ora si 40 de minute)

Timp total petrecut pe teren: 10 ore si 10 minute