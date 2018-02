SIMONA HALEP vrea sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Anuntul facut de presedintele COSR

Romania are o medalie de aur asigurata la Tokyo! Covaliu pariaza pe Halep. La Rio, Halep n-a mers de frica tantarilor.

Halep vrea sa-si ia revansa la Tokyo dupa ce a ratat jocurile de la Rio.

"Sunt convins ca o vom vedea in echipa olimpica si bineinteles daca va participa cu sanse foarte mari de a lua medalie de aur", spune Covaliu.

Covaliu e campion olimpic, mondial si european la scrima, dar are un regret ! "Cred ca as fi putut sa fiu si eu un fotbalist care sa joace in Champions Legue!"

Vlad, fiul lui Covaliu, vrea sa-si depaseasca tatal la scrima.



"A spus ca vrea sa castige medalia de aur la jocurile olimpice si sa-l depaseasca pe tatal lui", spune Covaliu.