Simona Halep joaca in aceasta noapte, DUPA ora 04:00! Pe cine va intalni in turul doi la Wuhan

11:33 Halep - Kasatkina, in turul 2!



Simona Halep o va intalni pe Daria Kasatkina, in turul al doilea al Wuhan Open



Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 31 WTA, in turul al doilea al Wuhan Open, competitie de categorie Prmier 5.



Kasatkina a invins-o, luni, in primul tur, cu 6-1, 2-6, 6-3, pe americanca Alison Riske, locul 51 WTA, dupa un meci care a durat o ora si 50 de minute.



Simona Halep, direct acceptata in mansa a doua, conduce, cu scorul de 2-0, in intalnirile cu jucatoarea rusa de 20 de ani. Anul acesta, in turul al treilea al French Open, romanca a castigat cu 6-0, 7-5, iar anul trecut, in turul al doilea al turneului de la Miami, cu 6-3, 7-5.



La editia precedenta a Wuhan Open, Halep a ajuns in semifinalele, faza in care a fost eliminata de Petra Kvitova, cu 6-1, 6-2.