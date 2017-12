Simona Halep si-a aflat adversara din Thailanda! Joaca de Craciun direct in semifinale!

Simona Halep incepe noul sezon tocmai in Thailanda.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Inaintea primului turneu din 2018, Simona Halep se pregateste la turneuyl Wolrd Tennis Thaild Championship, ce va avea loc inainte de Craciun, pe 23 si 24 decembrue.



Simona Halep intra direct in semifinale si se dueleaza cu Johanna Konta pentru un loc in marea finala.



In cealalta semifinala se vor duela Ostapenko si Pliskova.



vacanta s-a terminat pentru Simona. Dupa turneul din Thailanda, liderul mondial va juca la Shenzen, iar apoi la Australian Open.