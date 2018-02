Simona Halep - Serena Williams, primul SOC al anului? Serena revine in circuit si poate juca impotriva Simonei in primul tur la doua turnee majore

Serena Williams revine in circuit.

Serena Williams a primit un wildcard la turneul de la Miami si s-ar putea intalni cu Simona Halep inca din primul tur. Simona Halep este deocamdata pe locul 2 in ierarhia mondiala, in timp ce Serena Williams nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza luata pentru ca a fost insarcinata.

Turneul de Miami, dotat cu premii in valoare totala de pese 7 milioane de dolari, se va disputa in perioada 19 martie - 1 aprilie. Serena Williams a castigat turneul de la Miami de 8 ori.

Simona Halep si Serena Williams s-ar putea intalni si la Indian Wells (5-18 martie). Si in acest caz cele doua s-ar putea duela inca din primul tur.