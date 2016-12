Simona Halep se pregateste pentru debutul in noul sezon si si-a ales deja echipamentul pentru Australian Open

Simona Halep va celebra trecerea intre ani la mii de kilometri de Bucuresti, pe plaja, in Australia. La scurt timp dupa, aceasta va reintra in programul de antrenament, avand in fata un sezon lung.

Simona Halep a plecat sa se antreneze in Australia pentru noul sezon. Romanca va debuta in 2017 la Shenzen, China, pentru ca apoi sa revina in Australia pentru Turneul de la Sydney si Australian Open (Melbourne).

Pentru primul Grand Slam al anului 2017, Australian Open, Simona si-a ales deja vestimentatia. Adidas, sponsorul sau tehnic, i-a oferit mai multe variante.

Halep va evolua intr-un echipament bleumarin la Melbourne, la meciurile in nocturna. La meciurile disputate in timpul zilei, echipamentul va fi de o culoare putin mai inchisa.

Un echipament asemanator va purta, probabil, si Angelique Kerber, numarul 1 mondial, aceasta avand tot Adidas ca sponsor tehnic.

In clipul de promovare postat de Adidas pentru 2017 mai apar Dominic Thiem si Alexander Zverev.