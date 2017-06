Simona Halep revine! O va intalni pe numarul 62 WTA, marti, de la ora 13:00 | Sorana o intalneste pe Konta

20:36 Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua, marti, de la ora 13.00, in turul al doilea turneului de categorie Premier de la Eastbourne (pe iarba).



Halep va evolua cu jucatoarea din China Ying-Ying Duan, locul 64 WTA, venita din calificari, in primul meci de pe terenul 1.



Tot in turul doi, dar pe terenul central, in al treilea meci al zilei, Sorana Cirstea, locul 62 WTA, va evolua britanica Johanna Konta, locul 7 WTA si cap de serie numarul 5.



In al doilea meci de pe terenul 4, Monica Niculescu, locul 51 WTA, o va intalni pe tvetana Pironkova, locul 149 WTA, ca lucky loser.