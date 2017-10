Simona Halep ramane LIDER MONDIAL pana la sfarsitul anului! Pliskova, eliminata in semifinale de Wozniacki

Simona Halep nu mai poate fi detronata de pe locul 1 WTA!

Pliskova, singura amenintare pentru Halep a fost eliminata in semifinalele de la Singapore de catre Caroline Wozniacki in doua seturi, 7-6; 6-3. Daneza e prima finalista de la Turneul Campioanelor.

Karolina Pliskova avea nevoie de a castiga Turneul Campioanelor pentru a trece peste Simona Halep in clasamentul WTA. Ea a fost invinsa in doua seturi de Caroline Wozniacki, prima finalista de la Singapore.

In cealalta semifinala se intalnesc Venus Williams si Caroline Garcia, de la 14:30. Americancna e pe locul 5 in clasamentul WTA, in timp ce Garcia este locul 8 in clasament. Scorul dintre ele este 1-1 inaintea acestei partide.

Simona Halep este de trei saptamani pe locul 1 WTA. Ea a urcat in premiera pe aceasta pozitie la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Ea se va mentine pe locul I cel putin inca 11 saptamani.