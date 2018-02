SIMONA HALEP, provocata la un meci UNIC de campioana europeana de tenis de masa: "Cine pierde, plateste!"

Halep ar putea juca intr-un super meci demonstrativ.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Campioana europeana la tenis de masa, Samara vrea sa o infrunte pe Halep intr-un meci inedit.

"Probabil as face, nu un pariu. o miza. O iesire la cafea, sa mancam. Sa mai depanam din amintiri ca ne stim de atatia ani. Daca joc eu tenis de camp, cine pierde", spune Samara.

Daca trece peste accidentarea de la Melbourne, Halep va juca la Cluj pe un teren identic cu cel din Australia. Opt mii de fani vor fi in tribuna la meciul cu Canada din Fed Cup.

"Cand vine Halep, lucrurile o iau razna, toata lumea e interesata de acest eveniment."

Niculescu n-a prins echipa Romaniei, dar a fost vedeta in Taiwan, chiar daca a pierdut cu o jucatoare care nu e in primele 200 in lume.