Simona Halep, postare de milioane de like-uri! "Ma refac alaturi de noul meu prieten!"

Simona Halep pare sa fi depasit dezamagirea de la Australian Open.

Simona Halep a pierdut finala Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. A fost a treia finala de Grand Slam ratata de Simona Halep in cariera. Simona Halep a pierdut si primul loc in clasamentul mondial.

Simona Halep se afla acum in Romania unde se reface dupa un turneu istovitor. Halep a postat pe contul de Facebook a fotografie cu trofeul oferit finalistei la Australian Open, trofeu pe care l-a numit "noul ei prieten".

"Multumesc Melbourne pentru 2 saptamani minunate.Sunt acasa in refacere alaturi de noul meu prieten.Multumesc tuturor pentru sustinere, voi reveni cat mai curand posibil", a fost mesajul Simonei Halep.