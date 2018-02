Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc mondial! Decizia de ULTIMA ORA luata de Wozniacki

Simona Halep poate reveni rapid pe primul loc in clasamentul mondial. Wozniacki a luat o decizie neasteptata.



Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Simona Halep se poate intoarce in fruntea ierarhiei WTA fara sa faca mare lucru. Wozniacki, jucatoarea care a invins-o in finala Australian Open, a decis sa nu participe la turneul de la Dubai, informeaza GulfNews. Astfel, daneza va pierde 305 puncte. Nici Simona Halep nu s-a inscris la turneul de la Dubai, dar diferenta este ca numarul 2 mondial nu are de aparat niciun punct.

In acest an, turneul de la Dubai face rocada in privinta importantei si a categoriei cu cel de la Doha. Cu alte cuvinte, Wozniacki va avea de aparat 585 de puncte WTA, ceea reprezinta un mare avantaj pentru Simona Halep.

Simona Halep se afla la 349 de puncte in spatele lui Wozniacki in clasamentul WTA.