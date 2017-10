Simona Halep, OUT de la Turneul Campioanelor | Reactia lui CTP dupa meci: "Simona a fost incapabila sa tina mingea in teren!"

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a pus infrangerea din partida cu Elina Svitolina ce a dus la eliminarea Simonei Halep de la Turneul Campioanelor pe seama socului din partida precedenta pierduta categoric in fata lui Caroline Wozniacki.

"E trist, nu a pierdut astazi calificarea, ci in meciul cu Wozniacki. si acum isi arata urmarile, acolo s-a destabilizat jocul Simonei. Astazi i-a fost greu sa fie la nivelul care a consacrat-o



intristator de multe greseli. Darren Cahill nu a avut ce sa faca. Simona a fost incapabila sa tina mingea in teren. Darren i-a transmis sa flexeze genunchii si sa loveasca mai sus, in timp ce Simona nu a putut psihic sa aplice aceste lucruri. Foarte multe greseli nefortate si foarte multe in fileu.

Un atu de baza, cu care ne-am obisnuit, era rezistenta in raliu. Indiferent cat de tare putea sa lungeasca punctul pana isi invingea adversara, dar nu si azi” a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi 24.