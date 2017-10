Simona Halep nu vine cu mana goala acasa! Ce trofeu va primi din partea WTA dupa ce a ramas prima in lume

Simona Halep va fi premiata de WTA duminica, la finala de la Turneul Campioanelor.

Chiar daca nu a iesit din grupe, Simona pleaca acasa cu un trofeu important. Cel de lider mondial la finalul unui an, anunta forul mondial de tenis feminin.

Daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, a invins-o, sambata, pe Karolina Pliskova, locul 3 mondial, si s-a calificat in finala Turneului Campioanelor.

In urma victoriei lui Wozniacki, Simona Halep va ocupa locul 1 mondial la finalul anului. Romanca este a treisprezecea jucatoare care reuseste sa ocupe locul 1 mondial la finalul sezonului, de la introducerea ierarhiei computerizate, in 1975.

Wozniacki s-a impus cu scorul de 7-6 (9), 6-3, dupa o ora si 56 de minute de joc.

Simona Halep este de trei saptamani pe locul 1 WTA. Ea a urcat in premiera pe aceasta pozitie la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Ea se va mentine pe locul I cel putin inca 11 saptamani.

Jucatoarea in varsta de 26 de ani ramane cu 6.175 de puncte si nu mai poate fi depasita in conditiile in care Garbine Muguruza si Karolina Pliskova au fost eliminate.

Ea va primi un trofeu din partea WTA la finala de duminica de la Turneul Campioanelor.

Singurul trofeu din palmares este cel de la Madrid, unde s-a impus pentru al doilea an la rand.

In 2017, Simona s-a mai remarcat si prin finala de Grand Slam de la Roland Garros, pierduta in fata Jelenei Ostapenko.

Halep a mai avut finale la Roma, Cincinnati si Beijing, in care nu a reusit sa se impuna.

Simona a inceput anul pe locul 4, iar cel mai jos punct din acest sezon l-a atins la jumatatea lunii mai, cand a ajuns pe locul 8.

Cel mai bun final de sezon pentru Simona in clasament data din 2015, cand a incheiat pe 2.

Lista celorlalte jucatoare care au incheiat sezonul pe primul loc in clasamentul WTA:

Chris Evert (SUA): 1975, 1976, 1977, 1980, 1981

Martina Navratilova (SUA): 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986

Stefanie Graf (Germania): 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995 (impreuna cu Monica Seles)

Monica Seles (Iugoslavia-SUA): 1991, 1992, 1995 (impreuna cu Stefanie Graf)

Martina Hingis (Elvetia): 1997, 1999, 2000

Lindsay Davenport (SUA): 1998, 2001, 2004, 2005

Serena Williams (SUA): 2002, 2009, 2013, 2014, 2015

Justine Henin (Belgia): 2003, 2006, 2007

Jelena Jankovic (Serbia): 2008

Caroline Wozniacki (Danemarca): 2010, 2011

Victoria Azarenka (Belarus): 2012

Angelique Kerber (Germania): 2016

Simona Halep will become the 13th woman to achieve the year-end @WTA No.1 ranking. pic.twitter.com/ROxHMlXgfb — WTA Insider (@WTA_insider) October 28, 2017

Asa arata trofeul care va ajunge duminica in posesia Simonei.