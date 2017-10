Simona Halep nu se mai gandeste la locul 1 WTA: "Turnel Campioanelor e mai important in momentul asta"

Simona Halep o intalneste miercuri pe Caroline Wozniacki la Singapore.

Halep poate sa se califice chiar de maine in semifinale, daca isi ia revansa in fata danezei. Wozniacki s-a impus in fata romancei la Eastbourne, dar Halep a devenit intre timp prima in lume.

Halep spune ca locul din clasament nu mai conteaza, insa ea il va pastra daca va obtine o performanta mai buna decat Muguruza la Singapore.



"Nu stiu care sunt variantele pentru a-mi pastra locul 1, nu mai fac asta. Am facut-o in vara si nu mi-a fost foarte bine. Acum nu ma mai gandesc sa termin anul pe locul 1, am atins aceasta pozitie, vreau doar sa joc meci dupa meci, sa castig meciurile pe care le joc aici, e mai important decat sa termin anul pe primul loc. Sigur, ar fi un lucru frumos daca as fi numarul 1 la finalul anului, dar nu cel mai important pentru mine in acest moment", a declarat Simona Halep, intr-o conferinta de presa.



Meciul Halep-Wozniacki va avea loc miercuri, de la 14.30, la Turneul Campioanelor

Simona Halep, locul I WTA o va intalni, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.