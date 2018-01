SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA // "Nici in filmele cu gladiatori nu am vazut asemenea lupta, ai castigat deja turneul!" Cel mai tare mesaj primit de Simona

Simona Halep joaca maine dimineata, dupa ora 8, cu Naomi Osaka, in optimi la Australian Open.

Simona Halep a tras tare ca sa ajunga pana in faza optimilor la Australian Open. S-a luptat timp de aproape 4 ore cu americanca Lauren Davis, intr-un thriller ce a tinut milioane de oameni cu sufletul la gura pana la final.

Halep a fost admirata de toata lumea pentru puterea de a lupta, mai ales ca era accidentata inaintea partidei. Acum, Halep va lupta din nou, cu Naomi Osaka, luni dimineata dupa ora 8.

Simona a primit felicitari din toata lumea, insa unul special i-a atras atentia. Nici in filmele cu gladiatori nu am vazut o asemenea lupta. Simona, tu ai castigat deja turneul!", i-a scris actorul Florin Calinescu pe Facebook.



Halep poate sa-si egaleze cea mai buna performanta la Australian Open, daca trece de Naomi Osaka, 20 de ani, numarul 72 WTA.

Meciul dintre cele doua a fost programat la ora 17:00 ora Australiei, adica luni dimineata, de la ora 08:00 in Romania.

In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2.

Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai bun clasament de pana acum: 40 WTA. Calificarea in optimi la Melbourne este cel mai bun rezultat in turneele de Grand Slam pentru Naomi Osaka.

Simona Halep a invins-o de doua ori pe Naomi Osaka, dar de fiecare data dupa trei seturi: in turul 3 de la Roland Garros 2016 (4-6, 6-2, 6-3) si in turul 2 la Miami 2017 (6-4, 2-6, 6-3).