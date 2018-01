SIMONA HALEP // "Mama Halep si micuta stea". Fotografia superba postata de Darren Cahill, la care au dat LIKE vedete din lumea tenisului

Simona Halep s-a despartit pentru moment de antrenorul Darren Cahill, cel care a ramas in tara natala. Ea a revenit in tara alaturi de ceilalti oameni din echipa sa, intre care Andrei Pavel si Teo Cercel.

Inaintea plecarii, Simona, mama ei si restul echipei au facut o plimbare. Darren Cahill a profitat de ocazie si a facut o fotografie speciala. El le-a surprins la brat pe "Mama Halep si micuta stea".

"Cea mai puternica legatura. Mama Halep si micuta stea rock. De neseparat de cand au venit. Imbratisari intregii echipe! Nu am putea fi mai mandri de tine si de performanta ta la Australian Open, Simona", a scris Darren Cahill pe Twitter.

The strongest of bonds. Mama Halep and her little rock star daughter. Inseparable when they arrived and as they leave Melbourne. Big hugs from your entire team, @Simona_Halep ???? We could not be more proud of you and your performance in the AO. #inspiring #resttime pic.twitter.com/jFhl2XZQXE