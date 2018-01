Simona Halep, laudata de marele Boris Becker: "As fi foarte bucuros daca va castiga primul ei titlu de Grand Slam!"

Simona Halep are sansa de a castiga primul ei turneu de Grand Slam. Liderul mondial va juca sambata dimineata, ora 02:00, impotriva lui Lauren Davis in turul al treilea de la Australian Open.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Simona Halep a primit laude si din partea lui Boris Becker. Fostul lider mondial s-a declarat impresionat de daruirea si devotamentul de care da dovada Halep, insa nu crede ca sportiva din Romania va reusi sa triumfe la Australian Open. Se va opri in semifinale sau va pierde finala este de parere Becker.

"As fi foarte bucuros daca Simona ar castiga primul ei titlu de Grand Slam! O merita, pentru ca nimeni din Top 10 nu mai alearga atatia kilometri pe teren. Are o inima curajoasa si o dorinta impresionanta de a castiga. Cred ca va ajunge in semifinale sau in finala, dar am indoielile mele in ce priveste castigarea turneului", a declarat Becker pentru Eurosport.