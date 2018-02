SIMONA HALEP, LA U CLUJ // Halep, vedeta pe terenul de baschet de la Cluj: "Nu prea stiu ce sa fac cu mingea" FOTO

Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seara, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj si Keravnos, decisiva pentru calificarea in faza play-off a competitiei.

"Asta seara am avut parte de o surpriza placuta. Am sustinut echipa U BT Cluj si am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup", a scris Simona Halep pe Facebook, postand si cateva fotografii in timpul partidei de baschet.

Studentii" au reusit calificarea in optimile competitiei continentale. U-BT, Donar Groningen si Keravnos Nicosia merg impreuna mai departe in optimile FIBA Europe Cup, din Grupa L.

Halep le-a marturisit fanilor de pe Twitter ca nu prea sigura cum se arunca o minge de baschet.

"Am acea privire care spune 'nu prea sunt sigura ce sa fac cu aceasta minge, dar hai sa vedem'", a scris Halep pe Twitter.

I have that “I’m not sure what to do with this ball but let’s go with it” look! ???????????? Thanks for being so nice to me Cluj, and well done @UBTCluj. See you on Saturday to support our Fed Cup girls! ???? #haide ???????? pic.twitter.com/VmWq3krO6z