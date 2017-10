Simona Halep la Turneul Campioanelor | Prima reactie a Simonei dupa infrangerea categorica cu Wozniacki: "Am gresit prea mult!"

Simona Halep a pierdut categoric partida cu Caroline Wozniacki, insa se poate califica in semifinale si daca pierde partida cu Svitolina. Vezi aici calculele

Simona Halep, liderul WTA, a declarat dupa meciul pierdut la Turneul Campioanelor in fata Carolinei Wozniacki, ca a facut multe greseli si a ratat prea mult.



"Cred ca a fost una din zilele mele proaste. Am facut prea multe greseli si ea nu a ratat. Am ratat prea multe lovituri ca sa castig un meci. in setul doi am simtit ca pot reveni, dar era prea tarziu. Nu am simtit mingea si am simtit terenul putin lent. Eu m-am simtit mai greoaie pe teren si totul mai lent. Caroline a jucat bine, dar eu am ratat prea mult. Daca puteam tine mingea in teren ar fi fost mult mai bine. Poate nu am incercat suficient pentru a tine mingea pe tren, am incercat, m-am luptat, nu am renuntat, dar nu am simtit mingea", a spus Halep in conferinta de presa de dupa meci.

Ea a precizat ca nu se gandeste la sansele de calificare in faza urmatoare, ci doar sa joace mai bine: "Nu ma gandesc la calificare, ci la a juca mai bine decat azi, categoric. Ma gandesc doar sa uit de ce a fost si sa joc mai bine data viitoare. Am servit destul de bine, am returnat ok, insa in timpul punctelor am ratat prea mult. Data viitoare va trebui sa ma calmez, sa tin mingea in joc si sa o fac pe adversara sa alerge".

Simona Halep a fost invinsa cu scorul de 6-0, 6-2, de daneza Caroline Wozniacki in etapa a II-a a Grupei Rosii a Turneului Campioanelor de la Singapore. in ultimul meci al ei in Grupa Rosie, Simona Halep o va intalni, vineri, pe Svitolina.