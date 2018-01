Simona Halep, la o victorie distanta de a-si pastra locul 1! Muguruza s-a accidentat la Brisbane

Simona Halep este la doar un meci distanta de a-si pastra locul 1 in clasamentul mondial. Muguruza s-a accidentat.

Simona Halep trebuie sa o invinga pe Ying-Ying Duan in optimile turneului de Shenzhen pentru a fi sigura ca ramane pe prima pozitie. Meciul se va disputa miercuri.



Garbine Muguruza s-a accidentat in optimile turneului de la Brisbane si a abandonat in meciul cu Aleksandra Krunic. Astfel, Muguruza nu o va mai putea depasi pe Halep in aceasta saptamana.



Simona Halep este obligata sa castige partida cu Ying-Ying Duan nu doar pentru a-si pastra pozitia de lider mondial, ci si pentru a se prezenta la Australian Open din postura de cap serie numarul 1.