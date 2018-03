SIMONA HALEP LA INDIAN WELLS // Avantaj mare pentru Simona Halep in lupta cu Wozniacki pentru numarul 1 mondial! Toate calculele

Turneul de la Indian Wells va avea loc intre 8 si 18 martie.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis dupa ce a abandonat la Doha - Simona este liderul mondial in acest moment, avand un avantaj de 440 de puncte fata de Caroline Wozniacki dupa ce daneza nu a participat la turneul de la Dubai si a pierdut multe puncte in conditiile in care in 2017 jucase finala. Urmatorul turneu este cel de la Indian Wells iar Simona Halep isi poate mari diferenta de puncte fata de Caroline Wozniacki.

Ambele vor porni la acest turneu din turul al 2-lea, insa Wozniacki are mai multe puncte de aparat dupa ce a ajuns pana in sferturi anul trecut, in timp ce Simona a fost eliminata in turul al 3-lea. Practic, din momentul in care va incepe competitia, diferenta de puncte intre cele 2 jucatoare va fi de 590 de puncte in favoarea Simonei.

Astfel, o calificare in finala turneului i-ar asigura Simonei pastrarea locului 1 mondial chiar daca Wozniacki ar castiga turneul! Pentru daneza, singura varianta de a o depasi pe Simona Halep in clasament este sa castige turneul iar Simona sa fie eliminata in turul 3! Daca Simona Halep este eliminata inca din turul 2, atunci Wozniaci ar depasi-o daca se califica in finala competitiei.