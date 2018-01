SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Sfaturi de la antrenorul Serenei pentru Halep! Ce trebuie sa faca Simona pentru a castiga trofeul

Marea finala de la Australian Open le va avea in fata pe numarul 1 mondial si numarul 2 mondial, sambata de la ora 10.30, live text pe www.sport.ro.

Simona Halep - Caroline Wozniacki este finala de la Australian Open. Ambele sportive lupta pentru primul trofeu de Grand Slam al carierei, dar si pentru pozitia de lider mondial.

Simona Halep a primit sfaturi din Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, inaintea meciului decisiv din finala.

"Este finala perfecta. Numerele 1 si 2 se dueleaza pentru primul lor turneu de Grand Slam. Ambele au salvat mingi de meci, e o batalie a nervilor. Wozniacki incearca sa-si valorifice serviciul, asa cum a facut-o si in meciurile precedente. Ar trebui sa o ajute sa ramana in schimburile lungi de mingi. Va incerca sa-i atace slabiciunile romancei.

Romanca e mai agresiva in schimb, mai ales pe forehand. In plus, de la acel tur 3, Simona a tinut linia de tusa minunat. A jucat din ce in ce mai aproape de linia de fund a terenului. Arata o agresivitate extraoridnara. Halep va vrea sa o fixeze pe Wozniacki pe centrul terenului. Acest meci risca sa fie un nou roller-coaster pentru Simona", a declarat Mouratoglou pentru Eurosport.