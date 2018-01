SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // Laude pentru Simona, din partea unei LEGENDE: "Doboara orice obstacol, trece de Pliskova!"

Urmareste Simona Halep - Karolina Pliskova maine dimineata, de la ora 7, pe www.sport.ro!

Simona Halep pare ca e capabila sa treaca peste orice obstacol la aceasta editie de Australian Open. Ea a trecut peste accidentarea de la glezna din primul tur si a supravietuit partidei maraton cu Lauren Davis, de aproape 4 ore.

Halep se bate acum cu Karolina Pliskova pentru un loc in semifinale, acolo unde Wozniacki a ajuns deja.

Chris Evert, fosta jucatoare cu 18 titluri Grand Slam in palmares, pariaza pe Simona Halep la acest turneu si are cuvinte foarte frumoase de spus despre romana.

"Oh, Simona Halep... A salvat trei mingi de meci, dar uite cum continua! Simona o va invinge pe Pliskova, aceasta este alegerea mea. Dupa ce am vazut pana acum, Simona Halep joaca cel mai bun tenis al sau. A avut o perioada foarte buna de pregatire si, pe langa faptul ca joaca un tenis bun, pare foarte bine din punct de vedere mental, capabila sa treaca peste orice obstacol. Nu are frica de nimic de cand a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA.

Va spun cu mana pe inima, Simona este prima mea favorita la castigarea Australian Open! Sunt gata sa pariez cu oricine ca va castiga un Grand Slam in acest an", a spus Chris Evert la ESPN.

Karolina Pliskova va fi adversara Simonei Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Tot luni, Simona Halep a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Romanca a reusit sa isi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.

