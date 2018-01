SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // "Asta e visul meu de cand sunt mica!" Cum i-a fermecat Simona pe australieni la conferinta

Simona Halep a fost intrebata de ce ar fi un titlu de Grand Slam special pentru ea.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simona joaca miercuri in sferturile Australian Open cu Karolina Pliskova, numarul 6 WTA. Cehoaica sta in drumul Simonei pentru visul cel mai important din cariera ei, primul titlu de Grand Slam. Simona le-a marturisit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca ar fi cel mai special trofe din cariera ei si viseaza de mica sa-l castige.

"Nu am asteptari aici, din cauza gleznei, nu e usor. Acum devin mai relaxata, obisnuita cu durerea, incerc sa castig meciul pe care il joc, nu ma gandesc la finala. Numele Grand Slam e special, toata lumea vrea sa-l castige, e visul oricarui copil. E visul meu sa castig. Presiunea e mare cand e turneu special, dar cu anii te obisnuiesti pentru ca ai mai multa experienta", a spus Simona Halep in conferinta.

Ea a povestit cum trece peste problemele cauzate de accidentarea la glezna.

"A fost mult mai bine cu meci mai scurt, sunt fericita ca am gasit ritmul, nu e usor cand esti obosita. Stiam ce am de facut, si am facut-o foarte bine.

Prima zi de dupa meci a fost ok, dar azi noapte nu am dormit, ma durea tot corpul. Am dormit doua ore inainte de meci, a fost perfect, m-am simtit bine si odihnita. Glezna ma doare, dar nu ma mai gandesc la asta, am vazut ca pot sa castig meciuri si e totul ok.

Nu stiu daca glezna mea se vindeca pentru ca alerg mult, dar ma obisnuiesc cu durerea si nu ma gandesc la ce se poate intampla. Incerc sa joc 100%, am fost aproape azi, alerg mult. Simt durerea, dar ii fac fata", a marturisit Simona.

Halep pariaza pe ascensiunea japonezei Naomi Osaka in viitorul apropiat.

"Cred ca Naomi e foarte tanara, puternica, arata calma pe teren, ajuta jucatoarea mult. O vad o viitoare mare jucatoare. Ea este deja".

Simona si-a urmarit atenta toate adversarele din Australia si stie ca greul abia acum incepe. Ea a batut-o insa pe Pliskova de 5 ori in 7 meciuri si e marea favorita din sferturi.

"Nu asteptam sa ajung pana in sferturi, nu asteptam sa ma opresc din cauza accidentarii. Nu aveam nimic clar in minte, am vrut doar sa o iau pas cu pas, iar partida cu Davis mi-a dat incredere, rezist meciurilor dificile.

Nu o sa fie mai usor, sunt sferturile, devine din ce in ce mai greu, am mai jucat, acum o sa fie un meci diferit. Am urmarit toate adversarele la TV, nu ma gandesc la meci, am o zi libera, sunt aici sa ma bucur si sa incerc sa castig, nimic mai mult.

Pliskova e mereu periculoasa, joaca bine in aceasta perioada. Am jucat si in Thailanda, dar va fi un alt meci, nu stii niciodata ce urmeaza. Astept sa joc sferturile pentru a treia oara, poate acum e cu noroc, o sa vedem", a mai spus Simona.