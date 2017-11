Simona Halep, invinsa din nou de Caroline Wozniacki! Daneza e jucatoarea lunii octombrie

Simona Halep a pierdut din nou fata danezei.

Caroline Wozniacki a fost desemnata de fani jucatoarea lunii octombrie, in ancheta WTA. Daneza a oţinut 64 la suta din voturi, in timp ce pe locul al doilea s-a clasat Simona Halep cu 23 la suta.

Pe locul al treilea a fost americanca Venus Williams, cu 13 la suta din voturi.

Simona Halep a fost nominalizata de WTA la titlul de jucatoarea lunii octombrie, pentru victoria obţinuta in semifinalele China Open, in faţa letonei Jelena Ostapenko, succes in urma caruia jucatoarea romana a urcat pentru prima data pe locul I WTA.

Caroline Wozniacki a fost nominalizata pentru castigarea Turneului Campioanelor, iar americanca Venus Williams pentru ca a fost finalista competiţiei de la Singapore.

In acest an, Halep a fost desemnata jucatoarea lunii in mai, cand a castigat Madrid Open.