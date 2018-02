Simona Halep, in vizorul ITF in 2017! In anul in care a devenit mondial a fost una dintre cele mai testate sportive din circuit

Simona Halep a fost luata in vizor de ITF.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Simona Halep a fost una dintre cele mai solicitate sportive la testele anti-doping in 2017. In anul in care a devenit lider mondial, Simona Halep a fost testata de 11 ori. Sapte dintre aceste teste au fost efectuate in afara turneelor, prin surprindere.



Simona Halep a trecut cu bine toate aceste teste ale ITF. In comparatie, Maria Sharapova, revenita in circuit dupa o suspendare pricinuita tocmai pentru ca a picat un test anti-doping, a fost solicitata de ITF de doar 8 ori.