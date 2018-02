Simona Halep, in cautarea unui nou sponsor! "E dezavantajata si marginalizata! Tin minte cat de greu mi-a fost mie!"

Simona Halep este in cautarea unui nou sponsor tehnic.

Simona Halep si Adidas au pus punct colaborarii la finalului anului trecut, iar de atunci Halep nu are un sponsor tehnic. De altfel, Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen si la Australian Open, competitie in care a ajuns pana in finala, fara a avea un sponsor.

Simona Halep a primit pana acum o singura oferta concreta, de la Nike. Victor Hanescu stie cat de greu ii este unui sportiv sa isi gaseasca un nou contract. Potrivit lui Hanescu, sportivii din Romania ramasi fara sponsor tehnic sunt marginalizati.



"Sportivii din Romania sunt dezavantajati si marginalizati, atunci cand isi cauta sponsori. Tin minte cat de greu mi-a fost si mie, chiar si atunci cand aveam rezultate foarte bune si eram in Top 30 mondial. Practic, noi, romanii, platim pretul pentru ca piata din Romania e mica, saraca si neatractiva pentru sponsori. De aceea, sunt cautati francezii, nemtii sau americanii. Ceea ce i se intampla Simonei acum li s-a intamplat si altora in trecut. Tin minte, spre exemplu, cazul lui Nikolai Davidenko, fost jucator rus de tenis. Era, la un moment dat, pe locul 3 in lume, ceea ce e o performanta uriasa la baieti, dar avea sponsor o firma foarte mica", a declarat Hanescu pentru Adevarul.