Simona Halep i-a socat pe jurnalisti dupa infrangerea cu Svitolina: "Slava domnului ca s-a terminat!" Ce a aflat imediat dupa meci

Simona Halep a venit binedispusa la conferinta de presa in ciuda eliminarii de la Turneul Campioanelor.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Invinsa in ultimul meci la Turneul Campioanelor de Elina Svitolina, cea care nu mai avea nicio sansa la calificarea in semifinale, Simona Halep nu a fost deloc afectata de acest esec si a venit cu zambetul pe buze la conferinta de presa dupa ce a aflat ca pastreaza sanse de a incheia anul pe primul loc in lume!

"Este un lucru bun ca s-a terminat pentru ca ultimele luni au fost ca un maraton. Nu sunt suparata! Sigur, sunt trista pentru ca am pierdut, dar a fost un an minunat si sunt fericita ca pot merge in vacanta acum. Am simtit 100% ca terenul nu e pentru mine si nu pot termina niciun punct.

Acum am aflat ca sunt aproape sa termin pe primul loc, credeam ca voi fi pe patru dupa acest turneu. Nu voi lasa acest turneu sa strice tot ceea ce am construit in acest an" a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa meciul cu Svitolina.

Simona s-a plans de formatul turneului din Singapore: "I-am spus antrenorului meu, inaintea meciului, ca nu-mi place acest sistem. Esti stresata toata saptamana. Chiar daca pierzi, desigur, mai ai alta sansa, dar as vrea sa fie asa: pierzi, pleci acasa. Stii un lucru" a mai spus Simona, spre amuzamentul jurnalistilor prezenti.

Vezi imagini la jurnalul din sport de la ProTV de la ora 20.00