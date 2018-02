Simona Halep, gest superb: ajuta copiii din Romania sa joace tenis! "Mi-as dori sa avem din nou o jucatoare pe primul loc WTA!"

Simona Halep se implica in cresterea tinerelor jucatoare din Romania.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Simona Halep a declarat ca investeste o parte din banii castigati din tenis pentru a ajuta si alti copii sa se dezvolte, insa a precizat ca nu isi va deschide un club de tenis.

Simona Halep spera ca unul dintre copiii pe care ii ajuta acum sa-i egaleze performantele in viitor si sa ajunga pe primul loc in clasamentul mondial.

"Am inceput sa ajut financiar niste copii sa practice tenis. Un club nu stiu daca voi avea energie sa construiesc, dar o sa ajut in continuare tinerii sa faca sport. Mi-as dori sa avem din nou o jucatoare pe primul loc WTA. Sper ca junioarele de acum sa priveasca cu incredere viitorul. Daca noi am putut, cu siguranta si ele pot", a declarat Simona Halep pentru TelekomSport.

Simona Halep a castigat, pana in acest moment, peste 20 de milioane de euro din tenis.