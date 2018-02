SIMONA HALEP // Gest incredibil al unui roman pentru Halep dupa finala de la Australian Open! Cum arata "cafeaua Simona"! FOTO

Simona Halep are de acum si propria cafea!

Jucatoarea lunii ianuarie in lume, Simona Halep, a avut parte de o surpriza la revenirea in tara. Ea are de acum si propria cafea - a prezentat acest lucru pe contul oficial de Instagram!

Simona Halep a mai primit o veste buna saptamana aceasta - Caroline Wozniacki a fost eliminata din sferturi de la turneul de la Sankt Petersburg si diferenta de puncte in clasamentul WTA ramane mica intre cele 2 jucatoare. Wozniacki are acum 7965 de puncte, in timp ce Simona are 7616. Cele 2 jucatoare se pregatesc de turneul de la Doha de peste 2 saptamani, turneu ce va avea la start 8 jucatoare din top 10 WTA.

