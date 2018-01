SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN // Ilie Nastase, avertisment pentru Halep: "E greu sa ajungi intr-o finala, si mai greu e s-o castigi!"

Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open.

Simona Halep va juca in finala impotriva Carolinei Wozniacki intr-un meci ce va decide si liderul mondial. Halep a trecut de Kerber dupa o partida extrem de dificila, un meci ce a avut nevoie de set decisiv pentru a-si decide castigatoarea.

Ilie Nastase, fost lider ATP, a trait la intensitate maxima meciul Simonei Halep cu Kerber, insa o avertizeaza pe liderul mondial: "E greu sa ajungi intr-o finala de Grand Slam, si mai greu e s-o castigi".

"Am obosit si eu in fata televizorului. E mai bine sa fii pe teren, decat sa privesti. Si-a imbunatatit serviciul. E greu sa ajungi in finala, dar si mai greu e sa o castigi. Andy Murray spunea ca le-a pierdut pe primele 4-5 inainte de a o castiga pe prima", a declarat Ilie Nastase la ProX.

