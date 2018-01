SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN // "Acest meci a fost ca un montagne-ruse!" Cum a ajutat-o accidentarea la glezna sa se califice in finala

Simona Halep este in finala la Australian Open. Este prima finala la turneul australian pentru Simona Halep.



Simona Halep a fost nevoita sa treaca de un nou meci maraton in semifinale, contra lui Kerber.

"A fost un meci foarte greu, sunt foarte emotionata. Stiam ca va fi foarte complicat. Angelique se deplaseaza bine si loveste din toate pozitiile. Al doilea meci foarte lung, nu e usor sa ai asemenea meciuri in acelasi turneu. Va multumesc tuturor pentru sustinere. In acest meci am fost prima ce am avut doua sanse de meci...le-am ratat. Dupa acea accidentare la glezna mi-am impus sa lupt pentru fiecare minge, pentru fiecare meci din acest turneu. Azi a fost un meci ca un montagne-ruse. Sunt mandra de ceea ce am realizat.

Stiu ca va fi un meci greu cu Wozniacki. Am nevoie de odihna serioasa dupa aceasta partida. Vreau sa fac tot ceea ce pot in finala. Nu ma gandesc neaparat la titlu. Daca va veni, asa sa fie", a declarat Simona Halep la finalul partidei.