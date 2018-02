SIMONA HALEP, FED CUP // ULTIMA ORA: Simona Halep a facut anuntul final in privinta participarii ei

Simona Halep nu va juca in meciul Romania - Canada, de la Fed Cup.

Simona Halep a fost supusa in aceasta dimineata unui control medical, iar doctorii i-au recomandat sa se odihneasca in continuare. Ea spune ca va mai purta cateva zile un bandaj si ca prezenta ei la Doha nu este sigura.

"Momentan, exisa posibilitatea sa nu pot juca la Doha. As intra miercuri. Daca piciorul va fi bine vineri, cand scot bandajul, as putea juca, dar in acest moment sunt sanse sa nu joc. Piciorul meu inca nu e vindecat, dupa accidentarea din Australia. Ieri am facut un tratament si trebuie sa stau 3 zile cu un bandaj si apoi voi sti. Pe vineri sau sambata o sa stiu mai multe", a declarat Simona Halep.

Echipa Romaniei pentru intalnirea din weekend va fi formata din Irina Begu, Sorana Carstea, Raluca Olaru si Ana Bogdan.