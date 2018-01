Simona Halep, dupa victoria categorica in fata lui Bouchad: "Simt durerea, dar nu ma gandesc la ea!" Declaratia care i-a facut pe australieni sa o aplaude

Simona Halep a fost ovationata pe arena de la Australian Open dupa ce le-a multumit fanilor pentru sprijin.

Simona Halep s-a bucurat de victoria in fata lui Eugenie Bouchard ce o aduce mai aproape de ramanerea pe primul loc WTA.

"Cred ca am jucat bine astazi, nu e simplu sa joci cu Bouchard, ea sta mult aproape de linia din spate. Mi-a zis ca trebuie sa gasesc unghiuri si am facut-o. Ma simt foarte bine pe acest teren si vreau sa le multumesc fanilor. Chiar daca sunt putin accidentata, m-am simtit bine. Ma bucur ca m-am calificat in turul 3 dupa ce in ultimii ani am iesit devreme.



Simt durerea dar nu m-am gandit la ea, am vrut doar sa joc si sa castig. Nu simt presiune fiind pe locul 1 mondial, muncesc si vreau sa castig fiecare meci. Vreau sa-i multumesc lui Darren Cahill si echipei mele, datorita lui am ajuns numarul 1 mondial, ma bucur sa joc la el acasa" a spus Simona Halep dupa victoria cu Eugenie Bouchard.

Simona Halep va juca in turul 3 la Australian Open cu Lauren Davis din SUA.

'Supreme. The world number one!' What an incredible performance from Halep. She beats Bouchard 6-2, 6-2 pic.twitter.com/l2sYzs3Idc — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2018

Halep (26 ani) a incheiat conturile cu Bouchard (23 ani, 112 WTA) dupa doar 66 de minute, in care a controlat jocul de la un capat la altul, in ciuda accidentarii la glezna suferite in primul tur.

Simona a inceput meciul cu un break, dar imediat si-a pierdut serviciul. Romanca a reusit un nou break, dupa care a evoluat mai putin crispat si s-a desprins la 4-1. Bouchard a reusit un nou break, dar Halep l-a luat inapoi, iar apoi a incheiat setul cu 6-2, in 35 de minute.

Halep a inceput cu break si actul secund, iar apoi Bouchard a reusit sa lege doua ghemuri consecutive, facandu-si in premiera serviciul in acest meci. Halep a egalat, a castigat contra serviciului, iar apoi si-a consolidat break-ul (4-2). Romanca a facut un nou break, a salvat o minge de 5-3 si a incheiat setul al doilea (6-2) si meciul.

Halep a reusit un as, Bouchard 2, romanca a facut 2 duble greseli, la fel si jucatoarea canadiana, dar ambele servicii ale romancei au fost net mai bune (62%-45% la primul, 50%-25% la al doilea). Simona a transformat 7 din cele 14 mingi de break, iar Bouchard 3/5. Reprezentanta noastra a avut 16 lovituri direct castigatoare, Bouchard 15, iar la erori neprovocate raportul a fost de 14-26.

Halep are acum 3-1 in duelurile directe cu Bouchard, dupa succesele din 2014, in optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, si in in grupa la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot in 2014, in semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele doua se pot intalni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, in Fed Cup.

Simona Halep, care in ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni si 130 de puncte WTA.

Urmatoarea sa adversara va fi americana Lauren Davis (24 ani, 76 WTA), care s-a impus in turul al doilea in fata germancei Andrea Petkovic cu 4-6, 6-0, 6-0. Halep a invins-o pe Davis in singurul lor meci direct, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Tot joi, Ana Bogdan s-a calificat in turul al treilea la Australian Open dupa 1-6, 6-2, 6-3 cu kazaha Iulia Putinteva, romanca urmand sa joace acum cu americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 in fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova.