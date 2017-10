Simona Halep dupa Turneul Campioanelor si "logodna" cu tenisul: "Nu voi uita niciodata, vreau sa mai traiesc asta si pe viitor". Ce planuri are pentru 2018

Simona Halep a revenit in tara dupa Turneul Campioanelor de la Singapore. Ea a fost intampinata cu un cadou si a vorbit despre aventura care a purtat-o pana pe primul loc al clasamentului mondial, dar si despre planurile sale de viitor.

Simona Halep are planuri mari pentru 2018. Ea spune ca are nevoie de putina odihna dupa un an greu, insa ca va reveni inainte de finalul anului la antrenamente, in vederea noului sezon. In 2018, ea vrea sa ramana in varful ierarhiei WTA, dar si sa castige un Grand Slam. De altfel, un titlu la unul dintre cele patru turnee importante din lume ramane marele obiectiv.

"A fost un moment frumos, un moment pe care nu o sa-l uit niciodata. Am trait clipe frumoase si sper sa mai traiesc asa ceva pe viitor.



A fost un turneu greu, terenul este putin moale acolo si nu prea ma avantajeaza. Caroline Wozniacki a jucat foarte bine si cred ca a meritat sa castige.

Eu am inceput bine, dar apoi am intalnit adversare care nu au gresit deloc si mi-a fost greu.

Imi doresc sa castig un Grand Slam, insa va trebui sa muncesc la fel de mult pentru a ma mentine pe pozitiile de sus.

Ii multumesc lui Roger Federer pentru cuvintele sale, imi dau mare incredere. Cred ca merit sa fiu sus, pentru ca am fost destul de constanta anul acesta, la fel cum am fost in ultimii patru ani.

Cred ca trebuie sa progresez la toate capitolele, voi lucra in continuare pentru a-mi imbunatati serviciul.



Andrei Pavel va face parte din echipa mea, cred si sper, voi avea o discutie cu el. In echipa mea nu se va schimba altceva, Darren Cahill va fi in continuare alaturi de mine.



Multe fete m-au felicitat si am simtit ca s-au bucurat sincer pentru mine, ceea ce e foarte important.

Am nevoie de putina odihna, pentru ca a fost un an greu", a spus Simona Halep.