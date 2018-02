SIMONA HALEP, DOHA // ULTIMA ORA: Simona a confirmat participarea: "Inca mai am dureri, dar o sa joc!"

Simona Halep joaca pana la urma la Doha.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Simona Halep a mers la Doha fara sa stie daca poate sa joace la turneu din cauza accidentarii suferite la Australian Open. Simona a cerut si un wild card la urmatorul turneu, de la Dubai, ca sa fie sigura ca are variante in cazul in care nu poate sa joace la Doha. Nu este cazul, deoarece numarul WTA a anuntat azi intr-o conferinta de presa ca va intra pe teren, in ciuda durerilor. Simona nu a vrut sa riste in partida cu Canada din FED Cup, insa tratamentul urmat la Cluj pare sa-si fi facut efectul. ”Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren”, a spus Simona, in cadrul unei conferinte de presa.

"Mi-am luat doua saptamani libere dupa Australian Open, saptamana trecuta am inceput din nou sa ma antrenez si ma simt bine. Acum trebuie sa vad cum va reactiona piciorul si in timpul meciului. Obiectivul principal in aceasta saptamana este sa fiu sanatoasa", a adaugat Simona.

In ceea ce priveste noul sponsor de echipament, Simona spune ca si-a indeplinit un vis prin contractul cu Nike.



"Este visul meu din copilarie sa semnez cu Nike. Va fi putin emotionant sa joc in noul echipament", a precizat Simona.



Halep o va intalni miercuri pe Ekaterina Makarova in turul al doilea.