SIMONA HALEP, DOHA // Declaratie superba despre Monica Niculescu, dupa victoria cu Sharapova: "I-am trimis un mesaj"

Simona Halep a felicitat-o pe Monica Niculescu pentru prima victorie din cariera contra Mariei Sharapova.

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Niculescu a invins-o pe Sharapova in primul tur la Doha, dupa ce a venit din calificari. Simona Halep a felicitat-o pe Monica si i-a transmis ca stie prin ce trece. Si Simona a invins-o recent pe Sharapova pentru prima data in cariera.



"E o victorie mare si o felicit din suflet, chiar i-am trimis un mesaj. M-am bucurat mult sa vad ca a reusit si ea. Asa cum am mai spus, Sharapova a fost un nume mare in tenis si mereu cand jucam contra ei chiar ne dorim sa castigam. Si eu am facut-o anul trecut pentru prima data si ma bucur ca si Monica a facut-o", a declarat Simona Halep la Digi.

Simona Halep intra miercuri la Doha, contra rusoaicei Ekaterina Makarova.