Simona Halep, despre momentul care a decis meciul cu Sevastova: "M-a ajutat foarte mult!" Locul 1 WTA nu mai e atat de important: "Sunt destul de increzatoare si de pe locul 2!"

Simona Halep s-a calificat in sferturi la turneul de la Doha.

Simona Halep a trecut in doua seturi de Sevastova, scor 6-4, 6-3, iar in faza urmatoare a competitiei o va intalni pe Cici Bellis, locul 48 in clasamentul WTA.

Simona Halep recunoaste ca interventia lui Andrei Pavel la scorul de 3-2 pentru Sevastova in setul al doilea a contat decisiv. Dupa interventia antrenorului, a reusit sa castige doua game-uri la zero si intr-un final a castigat partida.

Simona Halep nu se gandeste neaparat la pozitia de lider in clasamentul WTA: "Nu inseamna foarte mult, sunt destul de increzatoare".

"Am avut in minte ca trebuie sa fiu agresiva si ca trebuie sa joc jocul meu cel nou. Am incredere atunci cand joc contra ei, am castigat toate jocurile contra ei(n.red. Sevastova). Trebuia sa fiu foarte atenta. Foarte frumoasa mingea de meci. M-a ajutat mult Andrei Pavel, am dat cu mai mult efect la serviciu. A fost un sfat foarte bun.

Am vazut-o de cateva ori, dar nu am niciodata contra ei, nici macar nu m-am antrenat contra ei(n.red. Cici Bellis). Ma simt cam in varsta cand ma gandesc ca are doar 18 ani. Am ajuns la un nivel in care pot controla si eu presiunea.

Nu cred ca ar inseamna foarte mult sa revin pe primul loc. Nu conteaza locul, sunt destul de increzatoare si de pe locul 2", a declarat Simona Halep pentru DigiSport.