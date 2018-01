Simona Halep, declaratie superba pentru Irina Begu dupa victoria de la dublu: "Ea a castigat meciul!" 

Simona Halep are maine doua finale la Shenzen.

Dupa ce s-a calificat in finala de simplu cu o victorie in fata Irinei Begu, Halep s-a aliat cu adversara ei pentru semifinala de la dublu. Irina a ramas cu mai multa energie dupa meciul de simplu si a reusit sa faca un meci mare in partida de dublu.

"La dublu mi-a fost putin dificil, dar Irina a jucat foarte bine. Cred ca ea a castigat meciul. A fost mai puternica si sunt foarte fericita ca putem juca finala impreuna. Eu sunt ok din punct de vedere fizic, nu am accidentari. Sunt putin obosita, dar este ok, sunt gata de ambele finale", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Simona Halep joaca maine finala de simplu importiva Katerinei Siniakova, de la ora 8. In finala de dublu, Halep si Begu se vor intalni cu invingatoarele dintre B. Krejcikova/ K. Siniakova si L. Kerkhove/ L. Marazova.