Simona Halep, declarata femeia anului in Romania! Cum s-a imbracat in seara in care Antonia a socat cu aparitia ei. VIDEO

Halep castiga tot. Numarul 1 in lume, Halep a fost declarata femeia anului in Romania.

Halep a fost premiata in gala Elle. Pavel si Copil au insotit-o pe Halep la Palatul Parlamentului, unde au mai fost prezenti Andra, Antonia si Velea. Halep s-a imbracat in negru si i-a lasat pe altii sa iasa in evidenta cu tinutele.

"Am auzit ca trebuie sa fiu sexy-stylish, dar eu am venit asa cum am simtit, e o rochita simpla, neagra, asa ma simt eu bine", a spus Simona.