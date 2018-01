SIMONA HALEP // Cum poate redeveni Simona numarul 1 mondial intr-un timp foarte scurt! Ce trebuie sa se intample in urmatoarele doua luni

Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open si odata cu ea si locul 1 mondial.

Simona a trait o noua dezamagire. Ea a pierdut a treia finala de Grand Slam din cariera, dupa ce a cedat in ultimul act de la Melbourne in fata danezei Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.

Halep a pierdut astfel si fotoliul de lider mondial.

Ea isi poate recupera pozitia pe care a stat timp de 16 saptamani

Cum poate redeveni Simona lider mondial

Sankt Petersburg (29 ianuarie - 4 februarie)

Halep s-a retras anul trecut inaintea meciului din turul 3, iar anul acesta nu va mai merge în Rusia. Astfel, ea va pierde 100 de puncte.

Wozniacki n-a participat in 2017, dar merge acum. Daca nu se va retrage, avand in vedere oboseala acumulata la Australian Open, poate castiga maximum 470 de puncte.

Qatar Open (12-17 februarie)

Halep n-a participat la turneu in 2017, asa ca orice punct castigat e un plus pentru ea, in conditiile in care n-are de aparat nimic.

Wozniacki a fost finalista in 2017, asa ca are de aparat 305 puncte.

Indian Wells (5-18 martie)

Halep a ajuns pana in turul III in 2017, astfel ca are de aparat 65 de puncte.

Wozniacki a fost sfert finalista si are aparat 215 puncte.

Miami (19 martie - 1 aprilie)

Halep a avansat pana in sferturi anul trecut, asa ca are de aparat 215 puncte.

Wozniacki a fost finalista, asa ca are de aparat 650 de puncte.