SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // The winner takes it all! Cum arata lupta directa in clasamentul WTA si ce bani pun in joc Australienii

Simona Halep - Caroline Wozniacki, ora 10:30, LIVE PE WWW.SPORT.RO

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Finala de la Australian Open, de astazi, reprezinta pentru ambele jucatoare implicate sansa primului titlu de Grand Slam din cariera. Atat Simona Halep, cat si Caroline Wozniacki au pana acum doua finale pierdute!

Pana acum, Halep si Wozniacki si-au asigurat cate un cec in valoare de 1.3 milioane euro! La final, invingatoarea isi va dubla premiul!

Miza in clasamentul WTA

In momentul de fata, Simona Halep are 7.715 puncte, in timp ce adversara ei se afla pe locul 2, cu 7.265 de puncte.

Cu un succes in finala, Halep ar ajunge la 8.415 puncte.

In caz contrar, Wozniacki va face 7.965 de puncte si o va depasi pe Simona in ierarhia WTA.