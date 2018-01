SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // "Nu mi-e frica sa pierd! Doar ca refuz sa o fac! Refuz sa accept ca adversara e mai buna" Transformarea Simonei Halep intr-o GLADIATOARE

Simona Halep a vorbit intr-un podcast pentru WTA.

Simona Halep a vorbit inaintea finalei de la Australian Open intr-un podcast postat de WTA. Ea s-a declarat relaxata, a spus ca a dormit bine si ca e pregatita de meci.

Simona spune ca, spre deosebire de precedentele finale de Grand Slam disputate, nu mai are teama de infrangere.

Halep a vorbit ca o adevarata gladiatoare: "Nu mi-e frica sa pierd, doar ca refuz sa o fac! Refuz sa accept ca adversara e mai buna".

"Ma simt bine, sunt doar putin obosita dupa multele ore petrecute pe teren. Dar ma simt bine, sunt relaxata, nu resimt vreo presiune. Am dormit bine! Acum ma gandesc doar la urmatorul antrenament, vreau sa simt putin mingea. Astept meciul de maine, vreau sa ma bucur de el si vreau sa ma concentrez doar pe mine, pentru ca asta e cel mai important.

E diferit de celelalte finale, ma simt diferit! Nu mai simt aceeasi presiune. Emotia unei finale poate ca e la fel, e un meci mare, e o zi mare. Dar incerc sa ma gandesc la acest meci ca la oricare altul. Daca voi castiga, bine, daca nu, sunt sigura ca voi mai avea si alte oportunitati in viitor. Insa pana atunci voi da maine tot ce am mai bun.



Am spus dupa finala pierduta la Roland Garros ca voi mai avea ocazii si iata ca sunt aici. Daca voi continua sa muncesc asa cum amfacut-o pana acum si daca raman la fel de motivata, voi mai avea parte de astfel de meciuri!

Nu imi este frica sa pierd. Doar ca refuz sa o fac! Refuz sa accept ca adversara mea este mai buna. De-asta imi fortez limitele la maximum in fiecare meci pe care il joc", a spus Simona Halep pentru WTA.