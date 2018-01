SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, marea finala de la AUSTRALIAN OPEN // Un meci pentru istorie: de 38 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva!

Simona Halep - Caroline Wozniacki este marea finala de la Australian Open din acest an.

Simona Halep s-a calificat in finala dupa o partida epuizanta cu Angelique Kerber. Meciul din finala va decide si cine va fi urmatorul lider mondial. Daca Wozniacki are o clasare mai buna decat Halep, adica se va impune in finala, atunci va deveni noul lider mondial.

Simona Halep - Caroline Wozniacki este prima finala de Australian Open din 1980 incoace in care se intalnesc doua sportive care nu au castigat pana acum nici titlu de Grand Slam. In 1980, in finala Australian Open s-au intalnit Hana Mandlíková si Wendy Turnbull, meci incheiat cu scorul de 6-0, 7-5.

